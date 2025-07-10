Житло для переселенців у Львові дає змогу облаштуватися в новому місті тим людям, які були змушені покинути власний дім через війну.

В Україні запускають новий електронний реєстр, у якому кожен зможе обрати житло для переселенців у Львові, повідомляє Politeka.

Про це інформує народний депутат України, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов в своєму телеграм-каналі.

Йдеться про платформу з інтерактивною картою, фотографіями та заявками на заселення. Вона стане частиною великої державної системи. Ініціатива вже охопила всю країну. Житло для переселенців у Львові також увійде до цього онлайн-реєстру.

Житло для переселенців у Львові внесуть до цифрової бази, яка створюється в межах масштабної інвентаризації всієї державної та комунальної нерухомості. Про деталі ініціативи розповів народний депутат Павло Фролов, який очолює Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

За його словами, головна мета полягає в тому, щоби внутрішньо переміщені особи могли швидко знайти дах над головою, а громади мали змогу ефективно використовувати всі доступні ресурси.

Механізм працює покроково. На рівні областей уже створили спеціальні координаційні комісії. Вони збирають дані про всі нежитлові та житлові об’єкти, які є у власності держави або громади. Потім районні комісії виїжджають безпосередньо на місце.

Там вони фіксують технічний стан будівель, роблять фото і визначають, чи можна жити в цій будівлі без реконструкції або які інвестиції будуть потрібні для ремонту чи переобладнання.

Після завершення обстеження всі матеріали передаються назад на обласний рівень. Саме там ці дані завантажують у систему. На сайті з’явиться інтерактивна карта з усіма доступними об’єктами. Внутрішньо переміщена особа зможе переглянути фото, ознайомитися зі станом і відразу подати заявку на заселення. Усе це можна буде зробити з телефону або комп’ютера.

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