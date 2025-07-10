Жилье для переселенцев во Львове позволяет обустроиться в новом городе тем людям, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны.

В Украине запускается новый электронный реестр, в котором каждый сможет выбрать жилье для переселенцев во Львове , сообщает Politeka.

Об этом информирует народный депутат Украины, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав ВПО Павел Фролов в своем телеграмм-канале.

Речь идет о платформе с интерактивной картой, фотографиями и заявками на заселение. Она станет частью обширной государственной системы. Инициатива уже охватила всю страну. Жилье для переселенцев во Львове также войдет в этот онлайн-реестр.

Жилье для переселенцев во Львове внесут в цифровую базу, создаваемую в рамках масштабной инвентаризации всей государственной и коммунальной недвижимости. О деталях инициативы рассказал народный депутат Павел Фролов, возглавляющий Временную специальную комиссию Верховной Рады по защите прав внутренне перемещенных лиц.

По его словам, главная цель состоит в том, чтобы внутренне перемещенные лица могли быстро найти крышу над головой, а общины имели возможность эффективно использовать все доступные ресурсы.

Механизм работает пошагово. На уровне областей уже были созданы специальные координационные комиссии. Они собирают данные обо всех нежилых и жилых объектах, имеющихся в собственности государства или общины. Затем районные комиссии выезжают прямо на место.

Там они фиксируют техническое состояние зданий, делают фото и определяют, можно ли жить в этом здании без реконструкции или какие инвестиции потребуются для ремонта или переоборудования.

После завершения обследования все материалы передаются обратно на областной уровень. Там эти данные загружают в систему. На сайте появится интерактивная карта со всеми доступными объектами. Внутренне перемещенное лицо сможет просмотреть фото, ознакомиться с состоянием и сразу подать заявку на заселение. Все это можно сделать с телефона или компьютера.

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