Обмеження руху транспорту на Вінниччині поширюються не на всі автомобілі в регіоні.

Обмеження руху транспорту на Вінниччині буде введено на дорогах через спекотні дні, які очікують регіон в липні, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Поліція Вінниччини.

У спекотні літні дні, коли температура повітря перевищує позначку +28°C, на автошляхах загального користування державного значення запроваджуються тимчасові обмеження руху транспорту на Вінниччині. Це стосується великовагових фур. Це рішення ухвалено з метою збереження дорожнього покриття, яке за надмірної температури зазнає інтенсивного руйнування під тиском важких вантажівок.

Обмеження руху транспорту на Вінниччині поширюються на вантажні автомобілі та інші засоби, чия загальна маса перевищує 24 тонни, а навантаження на одну вісь становить понад 7 тонн. У спекотні дні такі автомобілі не зможуть рухатися дорогами державного значення з 9:00 до 22:00 години.

Щоб уникнути адміністративних правопорушень, водіям рекомендовано перечекати найспекотніші години доби на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки, які розміщені в смугах відведення автомобільних доріг та поруч із об’єктами дорожнього сервісу.

Водночас варто наголосити, що обмеження не стосуються засобів пересування, який виконує критично важливі перевезення. Зокрема, безперешкодно рухатися можуть:

вантажівки з небезпечними або швидкопсувними вантажами ;

; транспорт, що перевозить живих тварин і птицю ;

; автомобілі, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, або доставляють гуманітарну допомогу, військові вантажі, товари подвійного призначення чи майно, необхідне для забезпечення обороноздатності країни.

Ці заходи діють у рамках правил безпеки дорожнього руху та технічного збереження автошляхів.

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