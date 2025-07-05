Ограничения движения транспорта в Винницкой области распространяются не на все автомобили в регионе.

Ограничение движения транспорта в Винницкой области будет введено на дорогах из-за жарких дней, которые ожидают регион в июле, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила Полиция Винницкой области.

В жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает отметку +28°C , на дорогах общего пользования государственного значения вводятся временные ограничения движения транспорта в Винницкой области. Это касается тяжеловесных фур . Это решение принято с целью сохранения дорожного покрытия, которое при чрезмерной температуре подвергается интенсивному разрушению под давлением тяжелых грузовиков.

Ограничения движения транспорта в Винницкой области распространяются на грузовые автомобили и другие средства , общая масса которых превышает 24 тонны , а нагрузка на одну ось составляет более 7 тонн. В жаркие дни такие автомобили не смогут двигаться по дорогам государственного значения с 9:00 до 22:00.

Чтобы избежать административных правонарушений, водителям рекомендовано переждать самые жаркие часы суток на специально обустроенных площадках для временной стоянки, которые размещены в полосах отвода автомобильных дорог и рядом с объектами дорожного сервиса.

В то же время следует отметить, что ограничения не касаются средств передвижения, выполняющего критически важные перевозки. В частности, беспрепятственно двигаться могут:

грузовики с опасными или скоропортящимися грузами ;

; транспорт, перевозящий живых животных и птицу ;

; автомобили, участвующие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, или доставляющие гуманитарную помощь, военные грузы, товары двойного назначения или имущество, необходимое для обеспечения обороноспособности страны.

Эти меры действуют в рамках правил безопасности дорожного движения и сохранения автодорог.

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