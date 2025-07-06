Прогноз погоди в Одесі на на тиждень з 7 по 13 липня обіцяє спекотну пору без неприємних сюрпризів.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 7 по 13 липня розробили синоптики та попередили, чого чекати містянам, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 7 по 13 липня. Тиждень розпочнеться з теплої погоди. У понеділок, 7-ого числа: вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня стоятиме ясна пора. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +22 до +28°C.

Вівторок, 08.07: хмар на небі не спостерігатиметься, день обіцяє бути ясним. Без опадів. Денна температура сягне +30°C.

У середу, 09.07: прогнозують температуру в межах від +22 до +33°C. Ранок протримається безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Народний прогноз: У наших пращурів існувало повір'я: хто хоче позичити грошей, той повинен покласти листя суниці у кишеню й сміливо йти – відмови не буде.

У четвер, 10.07: синоптики обіцяють від 22 до 31 градусів зі знаком "+". На небі жодної хмаринки. Дождів синоптики не прогнозують.

В п'ятницю 11.07: увесь день небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Стопчики термометрів піднімуться до +30 градусів.

В суботу 12.07: температура протримається на рівні +31 градусів. Небосвід буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Дождів не прогнозують.

Неділя 13.07: увесь день утримається ясна погода. Без опадів. Протримається +21 до +31. Наші пращури в цей день прислуховувались до зозулі: якщо вона продовжує кувати – літо буде хороше і довге. Отже прогноз погоди в Одесі на на тиждень з 7 по 13 липня обіцяє спекотну пору без неприємних сюрпризів.

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