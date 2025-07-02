Грошова допомога для пенсіонерів у Сумах виплачується Всесвітньою продовольчою програмою від ООН, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у повідомленні представників Агенції ООН у Telegram-каналі.
Триває запис в чергу на прийом у пункті збору даних у місті Суми за адресою вул. Революції Гідності,15.
Йдеться про виплату 3,6 тис. грн на тримісячний період в "одні руки". Право на виплати мають такі категорії громадян:
- внутрішні переселенці, які перемістились в межах країни не більш, ніж пів року тому;
- біженці, які повернулись додому з-за кордону.
Важливо, щоб претенденти не брали участі в програмах фінпідтримки від аналогічних організацій за три попередні місяці та мали невеликі фінансові можливості (дохід на кожного в родині не перевищує 5,4 тис. грн).
Грошова допомога для пенсіонерів у Сумах не стосуються наступних категорій громадян:
- у родині є тільки один з батьків, який виховує неповнолітніх дітей, дбає за особами похилого віку;
- домогосподарство складається тільки з осіб похилого віку, і які виховують неповнолітніх дітей;
- у сім'ї є тяжкохворі особи чи люди з інвалідністю.
Після запису в електронну чергу на прийом необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН. Вам в телефонному режимі повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом.
Із собою потрібно мати такі документи:
- паспорт громадянина та ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей (за наявності);
- номер банківської картки;
- документи, де підтверджується відповідна категорія вразливості;
- номер телефона заявника.
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