Грошова допомога для пенсіонерів у Сумах не стосуються деяких категорій громадян.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумах виплачується Всесвітньою продовольчою програмою від ООН, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні представників Агенції ООН у Telegram-каналі.

Триває запис в чергу на прийом у пункті збору даних у місті Суми за адресою вул. Революції Гідності,15.

Йдеться про виплату 3,6 тис. грн на тримісячний період в "одні руки". Право на виплати мають такі категорії громадян:

внутрішні переселенці, які перемістились в межах країни не більш, ніж пів року тому;

біженці, які повернулись додому з-за кордону.

Важливо, щоб претенденти не брали участі в програмах фінпідтримки від аналогічних організацій за три попередні місяці та мали невеликі фінансові можливості (дохід на кожного в родині не перевищує 5,4 тис. грн).

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумах не стосуються наступних категорій громадян:

у родині є тільки один з батьків, який виховує неповнолітніх дітей, дбає за особами похилого віку;

домогосподарство складається тільки з осіб похилого віку, і які виховують неповнолітніх дітей;

у сім'ї є тяжкохворі особи чи люди з інвалідністю.

Після запису в електронну чергу на прийом необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН. Вам в телефонному режимі повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом.

Із собою потрібно мати такі документи:

паспорт громадянина та ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки;

документи, де підтверджується відповідна категорія вразливості;

номер телефона заявника.

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