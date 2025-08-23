У Львові розгорнулася справжня судова тяганина навколо пенсії, тож розповідаємо, що саме сталося і як вирішилось.

Пенсіонер МВС помер, не залишивши заповіту, а його вдова вимагала через суд недообриману пенсію у Львові, повідомляє Politeka.

Йшлося про 226 тисяч 454 гривні. За рішенням Галицького районного суду, громадянка мала повне право на успадкування цієї суми.

Чоловік служив у внутрішніх військах, а після початку повномасштабної війни пішов добровольцем до війська, де й загинув. Він був мобілізований у лютому 2022 року, мав звання майора та обіймав посаду заступника командира роти.

Ще за життя він звернувся до феміди з вимогою перерахувати пенсію у Львові, яку отримував як колишній правоохоронець. Суддя тоді став на його бік і зобов’язав Пенсійний фонд здійснити перерахунок. Сума донарахувань склала понад 226 тисяч гривень.

Але військовий помер, не дочекавшись виплати. Після його смерті дружина звернулась із письмовою заявою до Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області, вимагаючи перераховану, але фактично не видану суму.

Вона діяла відповідно до чинного законодавства, спираючись на статтю 61 Закону України, але отримала відмову.

Аргументи фонду зводилися до того, що виплата коштів залежить від фінансування з держбюджету. Мовляв, гроші на погашення таких заборгованостей розподіляються централізовано, а управління на місцях фактично нічого вирішити не можуть без цільового призначення коштів.

Однак суд вирішив інакше. Було встановлено, що жінка дійсно є спадкоємицею першої черги. Інші родичі — дочка та двоє синів — офіційно відмовилися від спадщини на її користь. Також підтверджено, що вона звернулась до нотаріуса у встановлений законом строк.

Суд детально розглянув обставини справи і вирішив стягнути на користь вдови усю недоотриману суму пенсії у Львові у розмірі 226 тисяч 454 гривень.

