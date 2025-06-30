Робота для пенсіонерів у різних регіонах України є дуже актуальною, адже літнім людям хочеться залишатися соціально активними.

Робота для пенсіонерів перестала бути чимось незвичним і дає можливість гарно заробляти, повідомляє Politeka.

Як свідчать пропозиції на work.ua, наразі робота для пенсіонерів – це не лише про символічні підробітки, а й про серйозні пропозиції, які передбачають офіційне оформлення, стабільну зарплату і навіть можливість зростання в межах компанії.

Багато роботодавців почали звертати увагу на досвід, врівноваженість та відповідальність людей поважного віку. Вони готові інвестувати в їхнє навчання, забезпечити підтримку на всіх етапах адаптації й створювати зручний гнучкий графік.

Один із таких прикладів — відома служба доставки Glovo. У Вінниці активно шукають кур'єрів на велосипедах або мотоциклах і пропонують дохід до 45 тисяч на місяць. Для людей, які почуваються енергійно і мають бажання рухатись, це може стати непоганим варіантом заробітку.

Графік повністю гнучкий, а гроші можна отримувати хоч щотижня. Окрім того, компанія забезпечує страхування на час доставки. Ще одна робота для пенсіонерів, яка не потребує фізичної активності — дистанційна посада менеджера з продажу товарів для здоров’я і краси у компанії ANC.

Людина працює з готовими заявками клієнтів, а отже не витрачає час і сили на пошук нових контактів. Все спілкування відбувається телефоном за чітко прописаними сценаріями. Графік формують індивідуально, залежно від можливостей і бажання. А ось зарплатня цілком конкурентна — від 30 000.

Окрім цього, в Одесі відкрилася вакансія менеджера з продажу театральних квитків. Графік: з 10 ранку до 6 вечора, субота й неділя — вихідні. Основні завдання — консультування клієнтів, продаж квитків, взаємодія з документацією та спілкування з відвідувачами. Зарплата становить від 25 до 30 тисяч гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.