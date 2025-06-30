Работа для пенсионеров в разных регионах Украины очень актуальна, ведь пожилым людям хочется оставаться социально активными.

Работа для пенсионеров перестала быть чем-то необычным и позволяет хорошо зарабатывать, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют предложения на work.ua, сейчас работа для пенсионеров – это не только символические подработки, но и серьезные предложения, предусматривающие официальное оформление, стабильную зарплату и даже возможность роста в рамках компании.

Многие работодатели стали обращать внимание на опыт, уравновешенность и ответственность людей преклонного возраста. Они готовы инвестировать в их обучение, обеспечить поддержку на всех этапах адаптации и создавать удобный гибкий график.

Один из таких примеров – известная служба доставки Glovo. В Виннице активно ищут курьеров на велосипедах или мотоциклах и предлагают доход до 45 тысяч в месяц. Для людей, которые чувствуют себя энергично и желают двигаться, это может стать неплохим вариантом заработка.

График полностью гибок, а деньги можно получать хоть каждую неделю. Кроме того, компания обеспечивает страхование на время доставки. Еще одна работа для пенсионеров, не требующая физической активности, — дистанционная должность менеджера по продаже товаров для здоровья и красоты в компании ANC.

Человек работает с готовыми заявками клиентов, а значит, не тратит время и силы на поиск новых контактов. Все общение происходит по телефону по четко прописанным сценариям. График формируют индивидуально в зависимости от возможностей и желания. А вот зарплата вполне конкурентна – от 30 000.

Кроме того, в Одессе открылась вакансия менеджера по продажам театральных билетов. График: с 10 утра до 6 вечера, суббота и воскресенье – выходные. Основные задачи – консультирование клиентов, продажа билетов, взаимодействие с документацией и общение с посетителями.Зарплата составляет от 25 до 30 тысяч гривен.

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