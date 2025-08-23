Во Львове развернулась настоящая судебная волокита вокруг пенсии, так что рассказываем, что именно произошло и как решилось.

Пенсионер МВД умер, не оставив завещания, а его вдова требовала через суд недополученную пенсию во Львове, сообщает Politeka.

Речь шла о 226 тысячах 454 гривнах. По решению Галицкого районного суда, гражданка имела полное право на наследование этой суммы.

Человек служил во внутренних войсках, а после начала полномасштабной войны пошел добровольцем в войско, где и погиб. Он был мобилизован в феврале 2022 года, имел звание майора и занимал должность заместителя командира роты.

Еще при жизни он обратился к фемиде с требованием перечислить пенсию во Львове, которую получал как бывший милиционер. Судья тогда встал на его сторону и обязал Пенсионный фонд произвести перерасчет. Сумма доначислений составила более 226 тысяч гривен.

Но военный умер, не дождавшись выплаты. После его смерти жена обратилась с письменным заявлением в Главное управление Пенсионного фонда во Львовской области, требуя перечисленную, но фактически не выданную сумму.

Она действовала в соответствии с действующим законодательством, опираясь на статью 61 Закона Украины, но получила отказ.

Аргументы фонда сводились к тому, что выплата средств зависит от финансирования из госбюджета. Мол, деньги на погашение таких задолженностей распределяются централизованно, а управление на местах фактически ничего не могут решить без целевого назначения средств.

Однако суд решил иначе. Было установлено, что женщина действительно является наследницей первой очереди — дочь и двое сыновей — официально отказались от наследства в ее пользу. Таким образом, было подтверждено, что она вернулась к нотариусу в установлении юридической строки.

Суд подробно рассмотрел обстоятельства дела и решил взыскать в пользу вдовы всю недополученную сумму пенсии во Львове в размере 226 тысяч 454 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Также Politeka писала, если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Как сообщала Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков