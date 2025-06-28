Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Україні в кінці червня обіцяє мінливі умови, повідомляє Politeka.

Протягом трьох днів – з п’ятниці по неділю – синоптики обіцяють нестійкі умови, характерну для першого місяця літа.

Неділя, 29 червня

У Харкові день буде хмарним із ранковим дощем, який протримається до обіду. Температура повітря — від +17°C до +24°C, вологість – понад 80%, атмосферний тиск стабільний.

У Львові – дощовий день, особливо вранці. Температурні показники – +15…+22°C. Переважно хмарно.

У Києві – без істотних опадів, місцями хмарно. Температура вдень — до +23°C, вночі — близько +14°C.

На півдні, зокрема в Одесі, буде по-літньому тепло — до +27°C, ясно та без опадів. Вітер північний, 5–7 м/с.

Понеділок, 30 червня:

Харків залишатиметься під впливом вологої повітряної маси. Ранок почнеться з дрібної зливи, який поступово припиниться до вечора. Температурні показники — від +15°C вночі до +23°C вдень.

У Києві – ясна погода вранці, потім – мінлива хмарність. Без опадів. Температура — +14…+23°C.

У Львові – дощ до обіду, потім – прояснення. Вітер помірний, до +25°C.

В Одесі – по-літньому спекотно: +27°C, без опадів, незначна хмарність увечері.

Вівторок, 1 липня:

Харків знову зустріне день із дощем: прогнозуються короткочасні зливи вранці, проте ближче до вечора небо проясниться. Температурні показники — +17…+25°C.

У Києві – сухо, тепло, мінлива хмарність. Температура — до +25°C вдень.

Львів порадує сонячною погодою: після кількох дощових днів – ясне небо, до +26°C.

На півдні буде найспекотніше: в Одесі — до +29°C, сухо, сонячно, вітер помірний, до 6 м/с.

Прогноз погоди в Україні подарує справжній літній мікс – із теплом, дощами та свіжим подихом вітру перед справжнім липневим спекотним періодом.

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