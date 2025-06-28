У Дніпрі продовжують надавати грошову допомогу для ВПО з 1 липня, тож всі, хто опинилися у складних життєвих обставинах можуть зітхнути з полегшенням.

Грошова допомога для ВПО з 1 липня у Дніпрі залишатиметься актуальною і надалі, повідомляє Politeka.

Перш за все, варто зазначити, що грошова допомога для ВПО з 1 липня у Дніпрі буде продовжена автоматично тим, хто вже отримував такі виплати раніше. Як інформують у Національній соціальній сервісній службі України, ніяких нових заяв подавати не потрібно.

Для тих, хто оформлює виплати вперше, треба отримати довідку внутрішньо переміщеної особи і подати заяву через застосунок Дія або звернутися до органів соцзахисту. Право на гроші підтверджується документами, а також враховують доходи і майно сім’ї.

Окрім цього, в Україні працює механізм субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Ця підтримка дуже важлива, адже дозволяє переселенцям уникнути несподіваних проблем із житлом.

Для отримання субсидії обов’язковий договір оренди, що захищає і орендодавця, і орендаря. Держава навіть компенсує податки і збори власникам житла, які здають його переселенцям. Щоб оформити цю субсидію, потрібно подати документи, зокрема договір оренди і заяву на компенсацію податків.

Всі папери приймає Пенсійний фонд України, який протягом десяти днів ухвалює рішення щодо призначення субсидії та її розміру. Окрім цього, не можна забути і про програму Прихисток, яка заохочує власників житла приймати внутрішньо переміщених осіб.

За кожного розміщеного власник отримує 450 гривень щомісяця. Виплати призначають на пів року з можливістю автоматичного продовження після перевірки відповідності. Заявки на участь подаються до Пенсійного фонду.

Таким чином грошова допомога для ВПО з 1 липня у Дніпрі направлена на те, щоб люди у складних життєвих обставинах могли втриматись на плаву.

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