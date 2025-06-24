Прогноз погоди в Україні на середу-п’ятницю, 25–27 червня, свідчить про зміну умов, повідомляє Politeka.
Першу половину періоду супроводжуватимуть дощі та хмари, але ближче до вихідних небо проясниться майже в усіх регіонах.
Харків
У середу, 25 червня, нічний дрібні опади зміняться ясною погодою на весь день. Температура вдень – до +23 °C, вночі – близько +15 °C. У четвер очікується сильний ранковий дощ, який припиниться ближче до обіду (+21 °C вдень). У п’ятницю – без опадів, від ранку ясне небо, до +23 °C.
Львів
Похмура середа мине без опадів, температура вдень – до +26 °C. У четвер сонце з’явиться вже вранці, а день буде ясним. У п’ятницю прогнозують дощ із самого ранку, що послабшає після обіду, температура – до +23 °C.
Київ
У середу хмарно, вдень можливий дрібний дощ (+22–23 °C). У ніч на четвер можливі опади, але вдень проясниться. У п’ятницю ранок буде сонячним, однак у середині дня очікуються хмари, без опадів.
Одеса
25 та 26 червня – стабільна хороша погода, до +29 °C. Лише у другій половині середи можливі легкі хмари. У п’ятницю небо буде безхмарним, спека триматиметься на рівні +27 °C.
Народні прикмети цих днів підказують уважно спостерігати за росою, місяцем і рибами: наші пращури саме так передбачали, чи довго затримається негода. За народними спостереженнями, опади 27 червня могли стати ознакою семитижневої сльоти, тож його уникнення – добрий знак.
Прогноз погоди в Україні на ці дні обнадіює: після нестійкого початку тижня більшість регіонів зустрінуть вихідні з ясним небом і приємною температурою.
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