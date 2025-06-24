Окремі місцеві мешканці продовжують отримувати платежі за тепло влітку в Харкові, тож розповідаємо, кого саме це стосується.

Платежі за тепло влітку у Харкові стосуються тих, у кого встановлений двоставковий тариф, повідомляє Politeka.

Платежі за тепло влітку у Харкові теоретично мають допомогти зменшити зимові витрати, але на практиці все не так однозначно, кажуть експерти. За словами Олега Попенка, голови Союзу споживачів комунальних послуг, саме двоставковий підхід дає можливість теплокомуненерго маневрувати тарифами не завжди на користь людей.

Суть проста. Протягом року ви сплачуєте не лише за фактичне споживання, а ще й окремо за потужність, яку утримує ваша система опалення. Ці суми рівномірно розкидані на всі місяці, включно з літніми.

На перший погляд це має допомогти уникнути шокових сум у платіжках взимку. Та в реальності платежі за тепло влітку у Харкові часто викликають плутанину. Особливо коли у вас встановлений будинковий лічильник і, здавалося б, можна чітко порахувати обсяг споживання.

Але з двоставковим тарифом це вже не так просто зробити. Потрібно аналізувати дані за цілий рік. Попенко наголошує, що теплопостачальники формально діють у межах закону. Але знаходять способи ускладнити систему настільки, що звичайній людині важко розібратися, що вона сплачує і чому це коштує так дорого.

У 2023 році багато мешканців отримали завищені рахунки. Люди не розуміли, чому платіжки приходять, хоча опалення відключене, а в квартирах давно спека. За словами експерта, таких ситуацій по країні чимало.

Постачальники послуг користуються заплутаними схемами, постановами на кшталт №315 і тим, що державного органу, який реально захищав би інтереси споживачів у цій сфері, наразі не існує. Держпродспоживслужба формально відповідає за це, але її повноважень і ресурсу недостатньо, щоб впливати на великі теплокомуненерго.

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