Новий графік руху поїздів з Києва вводять на окремих рейсах через зростаючий попит на поїздки у літній період, повідомляє Politeka.net.

Про це оголосила Укрзалізниця в своєму Телеграм-каналі.

У літній сезон попит на подорожі традиційно зростає — українці вирушають у відпустки, відвідують рідних або вирішують важливі справи. Щоб задовольнити потреби пасажирів і забезпечити комфортні умови перевезення, Укрзалізниця призначає низку додаткових поїздів та впроваджує новий графік руху поїздів з Києва.

Так, між столицею і Львовом курсуватиме поїзд №291/292. Рейси заплановано на 27, 28, 29, 30 червня, а також на дати протягом липня — зокрема 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 та 31 числа.

Новий графік руху поїздів з Києва також торкнеться поїзду №265/266, що курсує до Одеси з 27 по 30 червня включно. Це особливо зручно для тих, хто планує коротку морську відпустку або поїздку на вихідні.

До Трускавця та у зворотному напрямку до столиці курсуватиме поїзд №159/160. Рейси заплановані на 29 і 30 червня, а також на 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 і 30 липня.

У складі додаткових експресів використовуватимуться вагони купейного типу, але з сидячими місцями. Це просторі, зручні вагони із системою кондиціонування, проте вони не призначені для нічного сну. Варто звернути увагу на розташування місць: непарні — біля вікна, парні — ближче до дверей купе.

Квитки на зазначені рейси вже невдовзі з’являться у продажу. Придбати їх можна у будь-який зручний спосіб — на офіційному сайті Укрзалізниці, у мобільному додатку або безпосередньо в касах вокзалів.

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