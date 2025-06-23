Новый график движения поездов из Киева вводят на отдельных рейсах из-за растущего спроса на поездки в летний период, сообщает Politeka.net.

Об этом объявила Укрзализныця в своем Телеграмм-канале.

В летний сезон спрос на путешествия традиционно растет: украинцы отправляются в отпуска, посещают родных или решают важные дела. Чтобы удовлетворить потребности пассажиров и обеспечить комфортные условия перевозки, Укрзализныця назначает ряд дополнительных составов и вводит новый график движения поездов из Киева.

Так, между столицей и Львовом будет курсировать экспрес №291/292. Рейсы запланированы на 27, 28, 29, 30 июня, а также на даты в течение июля - в том числе 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 2 и 27.

Новый график движения поездов из Киева также коснется поезда №265/266, курсирующего в Одессу с 27 по 30 июня включительно. Это особенно удобно для тех, кто планирует короткий морской отпуск или поездку на выходные.

В Трускавец и обратно в столицу будет курсировать экспрес №159/160. Рейсы запланированы на 29 и 30 июня, а также на 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 июля.

В составе дополнительных экспрессов будут использоваться вагоны купейного типа, но с сидячими местами. Это просторные, удобные вагоны с системой кондиционирования, но они не предназначены для ночного сна. Следует обратить внимание на расположение мест: нечетные – у окна, парные – ближе к двери купе.

Билеты на указанные рейсы уже скоро появятся в продаже. Приобрести их можно любым удобным способом — на официальном сайте Укрзализныци, в мобильном приложении или непосредственно в кассах вокзалов.

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