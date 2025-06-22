Прогноз погоди в Україні на тиждень з 23 по 29 червня обіцяє більш-менш стабільну пору, проте зі спекотними днями.

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 23 по 29 червня склали синоптики та розкрили, що чекати повернення спеки найближчим часом не варто, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані декількох синоптичним сайтів.

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 23 по 29 червня зробили низка експертів. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розкрила, що лише на початку наступного тижня, з 23-ого числа, повернеться літнє тепло.

Як зазначає вона, мінливу пору найближчими днями спричинить проходження кількох атмосферних фронтів, які переміщуватимуться з північного заходу на південний схід, охоплюючи всю територію. Вони принесуть із собою короткочасні дощі та грози.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич, зрробив прогноз погоди в Україні на тиждень з 23 по 29 червня та розкрив, що лише на початку тиждня найближчими варто очікувати на невелике зниження температури повітря, особливо в денний час. Проте в поадльші дні значно потепліє.

У період із 24 по 28 число в Україні переважатиме суха погода — суттєвих опадів не прогнозується. Лише 25 та 26 червня на півночі Лівобережжя та місцями в західних областях можливі короткочасні дощі з грозами. Температурний фон значно зросте: уночі повітря прогріватиметься до +11…+19 °С, удень стовпчики термометрів піднімуться до +25…+32 °С, а в південних регіонах і місцями на заході – до +33…+35 °С.

Із 29-ого, під впливом циклону, що насувається з півночі Європи, очікується чергове похолодання, яке охопить більшість областей країни. Тепла погода збережеться переважно на півдні.

Найпомітніше зниження температури відчують жителі північних, західних та частково південних регіонів: уночі прогнозується +9…+15 °С, вдень – не вище +19…+25 °С. У центрі, на півдні та в Закарпатській області денна температура триматиметься в межах +26…+33 °С, а вночі – від +12 до +20 °С.

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