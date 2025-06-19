Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Миколаївській області є декілька опцій, як отримати безкоштовне житло для родини.

У цьому матеріалі ми розповімо, де переселенцям шукати безкоштовне житло на території Миколаївської області, повідомляє Politeka.

Окрім того, що ВПО можуть на безоплатній основі знайти собі кімнату, квартиру чи будинок, також у Миколаївській області діє програма з покращення житлових умов.

Щоб отримати соціальне житло, яке надає міська влада, переселенцям потрібно зареєструватися у ЦНАП за адресами просп. Богоявленський, 1 або просп. Богоявленський, 314. У гуртожитках облаштовано меблі, побутову техніку, туалети.

Також по Україні, зокрема і в Миколаївській області діє ініціатива "Допомагай" – це сайт для пошуку безкоштовного помешкання для ВПО, пише Politeka. На dopomagai.org можна знайти собі оселю, вказавши потрібний регіон, бажані терміни проживання та свій склад родини.

У квітні цього року було оголошено про проєкт "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", яке допоможе ВПО з категорії вразливих (одинокі батьки, багатодітні родини, вагітні жінки, люди з інвалідністю, самотні люди похилого віку, дитячі будинки сімейного типу) покращити свої житлові умови.

Проєкт поширюється на переселенців до Миколаєва, Вознесенська, Шевченківської ОТГ та Первомайської селищної громади. Після реєстрації всіх охочих, анкети розглядатимуть та оберуть тих, хто найбільше потребує допомоги.

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