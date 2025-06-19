Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Николаевской области есть несколько опций, как получить бесплатное жилье для семьи.

В этом материале мы расскажем, где переселенцам найти бесплатное жилье на территории Николаевской области, сообщает Politeka.

Кроме того, что ВПЛ могут на безвозмездной основе найти себе комнату, квартиру или дом, также в Николаевской области действует программа по улучшению жилищных условий.

Чтобы получить социальное жилье, предоставленное городскими властями, переселенцам нужно зарегистрироваться в ЦНАП по адресам просп. Богоявленский, 1 или просп. Богоявленский, 314. В общежитиях обустроена мебель, бытовая техника, туалеты.

Также по Украине, в том числе и в Николаевской области, действует инициатива "Допомагай" – это сайт для поиска бесплатного места жительства для ВПЛ, пишет Politeka. На dopomagai.org можно найти себе дом, указав нужный регион, желаемые сроки проживания и свой состав семьи.

В апреле этого года было объявлено о проекте "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", которое поможет ВПЛ из категории уязвимых (одинокие родители, многодетные семьи, беременные женщины, люди с инвалидностью, одинокие пожилые люди, детские дома семейного типа) улучшить свои жилищные условия.

Проект распространяется на переселенцев в Николаев, Вознесенск, Шевченковскую ОТГ и Первомайскую поселковую общину. После регистрации всех желающих, анкеты будут рассматривать и выберут наиболее нуждающихся в помощи.

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