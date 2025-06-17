Із ранку 18 червня до 8 липня у Вінниці перекриють рух транспорту, проте лише на одній вулиці

У Вінниці перекриють рух транспорту, проте зміни будуть носити лише тимчасовий характер через термінові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила міська рада.

Із ранку 18 червня до 8 липня у Вінниці перекриють рух транспорту на частині вулиці Івана Бойка. Йдеться про ділянку — від заїзду до прибудинкової території будинку №19 на вулиці Івана Миколайчука до заїзду до будинку №12-А по вулиці Келецькій.

У Вінниці перекриють рух транспорту через реконструкцію теплової мережі, яку проводять у межах підготовки до опалювального сезону. Роботи спрямовані на підвищення надійності теплопостачання в оселях місцевих жителів.

Пішохідне пересування у цей період буде організовано відповідно до погодженої схеми. Міська влада просить мешканців і водіїв враховувати тимчасові зміни при плануванні маршрутів та пересування містом.

Також змыни чекають мількі електропотяги, що курсують на території області. Зокрема, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях Укрзалізниця тимчасово змінює графік пересування деяких приміських поїздів, що курсують територією Вінницької області.

Як повідомили представники пресслужби приміських поїздів компанії Укрзалізниці, новий розклад діятиме з 18 по 26 червня та стосуватиметься руху на Київщині, Вінниччині й Хмельниччині.

Зокрема, приміський поїзд №6250 за маршрутом Шепетівка — Козятин відправлятиметься на 12 хвилин раніше — о 03:35 замість звичних 03:47. Час прибуття також трохи зміниться: потяг прибуватиме о 06:51, тобто на 2 хвилини раніше, ніж за старим розкладом.

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