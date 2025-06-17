С утра 18 июня по 8 июля в Виннице перекроют движение транспорта, однако только на одной улице

В Виннице перекроют движение транспорта, однако изменения будут носить лишь временный характер из-за срочных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредил городской совет.

С утра 18 июня по 8 июля в Виннице перекроют движение транспорта на части улицы Ивана Бойко. Речь идет о участке – от заезда к придомовой территории дома №19 на улице Ивана Миколайчука до заезда в дом №12-А по улице Келецкой.

В Виннице перекроют движение транспорта из-за реконструкции тепловой сети, проводимой в рамках подготовки к отопительному сезону. Работы направлены на повышение надежности теплоснабжения в домах местных жителей.

Пешеходное передвижение в этот период будет организовано согласно согласованной схеме Городские власти просят жителей и водителей учитывать временные изменения при планировании маршрутов и передвижении по городу.

Также перемены ждут мелкие электропоезда, курсирующие на территории области. В частности, в связи с проведением ремонтных работ на путях Укрзализныця временно изменяет график передвижения некоторых пригородных поездов, курсирующих по территории Винницкой области.

Как сообщили представители прессслужбы пригородных поездов компании Укрзализныци, новое расписание будет действовать с 18 по 26 июня и будет касаться движения в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.

В частности, пригородный поезд №6250 по маршруту Шепетовка - Казатин будет отправляться на 12 минут раньше - в 03:35 вместо привычных 03:47. Время прибытия также несколько изменится: поезд будет прибывать в 06:51, то есть на 2 минуты раньше, чем по старому расписанию.

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