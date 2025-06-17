Графіки відключення світла на Одещині є кроком до підвищення надійності енергосистеми та безпеки громад.

З метою покращення якості послуг та запобігання аварійним ситуаціям, 18 червня 2025 року заплановано відключення світла в Одеській області, повідомляє Politeka.

Це відбудеться в межах Чорноморської міської територіальної громади.

АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» проведе профілактичні роботи на об'єктах електромережі, що тимчасово вплине на постачання електроенергії у кількох населених пунктах.

У місті Чорноморськ відключення відбудеться на вулиці Парковій з 08:00 до 17:00. У селищі Бурлача Балка роботи триватимуть довше — з 08:00 до 18:00.

Під відключення потраплять вулиці: Виноградна, Інститутська, Північна, Приморська, Радісна, Садова, Сонячна, Степова, Центральна, Чорноморська дорога, Шевченка, Шкільна та низка провулків — Виноградний, Прилиманський, Приморський, Причал, Степний.

Найдовше світло буде відсутнє у селі Олександрівка: мешканці вулиць Горбунова Дмитра, Захисників України, Садової, Степної та провулка Степного будуть без електропостачання з 08:00 до 20:00.

АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» запевняє, що всі роботи є плановими та необхідними для стабільної і безпечного функціонування електромереж. У разі виникнення запитань мешканців закликають звертатися до кол-центру компанії або на електронну пошту.

Місцевих жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Відключення світла в Одеській області — це крок до підвищення надійності енергосистеми та безпеки громад.

Проведення профілактичних робіт допоможе запобігти аваріям та покращити якість електропостачання в майбутньому.

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