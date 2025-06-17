Графики отключения света в Одесской области являются шагом к повышению надежности энергосистемы и безопасности общин.

С целью улучшения качества услуг и предотвращения аварийных ситуаций, 18 июня 2025 запланировано отключение света в Одесской области, сообщает Politeka.

Это произойдет в рамках Черноморского городского территориального общества.

АО «ДТЭК Одесские электросети» проведет профилактические работы на объектах электросети, что временно повлияет на поставку электроэнергии в нескольких населенных пунктах.

В городе Черноморск отключение состоится на улице Парковой с 08:00 до 17:00. В поселке Бурлача Балка работы продлятся дольше — с 08:00 до 18:00.

Под отключение попадут улицы: Виноградная, Институтская, Северная, Приморская, Радостная, Садовая, Солнечная, Степная, Центральная, Черноморская дорога, Шевченко, Школьная и ряд переулков – Виноградный, Прилиманский, Приморский, Причал, Степной.

Наиболее долго свет будет отсутствовать в селе Александровка: жители улиц Горбунова Дмитрия, Защитников Украины, Садовой, Степной и переулка Степного будут без электроснабжения с 08:00 до 20:00.

АО «ДТЭК Одесские Электросети» уверяет, что все работы плановые и необходимы для стабильного и безопасного функционирования электросетей. В случае возникновения вопросов жителей призывают обращаться в колл-центр компании или на электронную почту.

Местных жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Отключение света в Одесской области – это шаг к повышению надежности энергосистемы и безопасности общин.

Проведение профилактических работ поможет предотвратить аварии и улучшить качество электроснабжения в будущем.

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