Відключення світла в Черкаській області є плановим та тимчасовим заходом, спрямованим на покращення якості послуг для громади.

Відключення світла в Черкаській області відбудеться у зв’язку з плановими ремонтними роботами на електромережах, які проводитимуться для підвищення надійності та безпеки електропостачання, повідомляє Politeka.

Це стосується жителів села Бабанка Уманського району.

Впродовж трьох днів — з 17 по 19 червня 2025 року — з 8:30 до 16:30 години електропостачання буде припинено на вулицях Миру та Покровській.

Жителів селища Бабанка просять врахувати цю інформацію, підготуватися до тимчасового відключення електроенергії та вжити необхідних заходів для уникнення незручностей. Особливо важливо заздалегідь повідомити сусідів і знайомих, які можуть не мати змоги прочитати це оголошення самостійно, аби всі мешканці були поінформовані.

Відключення світла в Черкаській області є плановим та тимчасовим заходом, спрямованим на покращення якості послуг для громади.

Українців просять заздалегідь підготуватися до незручностей: зарядити гаджети та подбати про інші справи, на які може впливати наявність або відсутність електроенергії.

Також, жителям рекомендують дотримуватися правил безпеки під час відсутності електроенергії.

Слідкуйте за оновленнями та інформацією від Бабанської громади для отримання свіжих новин про відновлення електропостачання та майбутні ремонтні роботи.

Нагадаємо, у Черкаській області подорожчав проїзд. Із 1 червня у місті змінилася вартість проїзду у громадському транспорті: поїздка у міських маршрутках обійдеться у 15 гривень замість 13. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Канівської міської ради на засіданні, яке відбулося нещодавно.

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