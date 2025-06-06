Подорожчання проїзду у Черкаській області відбулося вперше за понад рік.

Подорожчання проїзду у Черкаській області торкнулося Канева, повідомляє Politeka.

Із 1 червня у місті змінилася вартість проїзду у громадському транспорті: поїздка у міських маршрутках обійдеться у 15 гривень замість нинішніх 13. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Канівської міської ради на засіданні, яке відбулося нещодавно.

Підвищення тарифу торкнулося також школярів: у період навчального року вони сплачуватимуть 7 гривень замість попередніх 6. Перевізники пояснюють необхідність змін зростанням мінімальної заробітної плати в Україні, подорожчанням пального та запасних частин.

Подорожчання проїзду у Черкаській області — перше за понад рік. Попередній перегляд цін відбувався ще у квітні 2024 року.

Крім того, з 1 червня встановлено тарифний план на перевезення пасажирів на приміських маршрутах ТОВ «М+М»: 1 грн 70 коп за один кілометр з одного пасажира. Це стосується напрямків «АС Канів – с. Хмільна», «АС Канів – с. Михайлівка» та «АС Канів – с. Лука» в межах громади.

У міській раді зазначають, що нові тарифи покликані забезпечити стабільну роботу транспорту, водночас зберігаючи пільги для окремих категорій пасажирів.

Подальше коригування тарифів залежатиме від економічної ситуації та потреб транспортної галузі.

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