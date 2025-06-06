Подорожание проезда в Черкасской области произошло впервые за более чем год.

Подорожание проезда в Черкасской области коснулось Канева, сообщает Politeka.

С 1 июня в городе изменилась стоимость проезда в общественном транспорте: поездка в городских маршрутках обойдется в 15 гривен вместо нынешних 13. Такое решение принял исполнительный комитет Каневского городского совета на состоявшемся недавно заседании.

Повышение тарифа коснулось также школьников: в период учебного года они будут платить 7 гривен вместо 6 предыдущих. Перевозчики объясняют необходимость изменений ростом минимальной заработной платы в Украине, подорожанием горючего и запасных частей.

Подорожание проезда в Черкасской области — первое больше года. Предварительный пересмотр цен проходил еще в апреле 2024 года.

Кроме того, с 1 июня установлен тарифный план на перевозку пассажиров по пригородным маршрутам ООО «М+М»: 1 грн 70 коп за один километр с одного пассажира. Это касается направлений «АС Канев – с. Хмельная», «АС Канев – с. Михайловка» и «АС Канев – с. Лука» в пределах общины.

В городском совете отмечают, что новые тарифы призваны обеспечить стабильную работу транспорта, сохраняя льготы для отдельных категорий пассажиров.

Дальнейшая корректировка тарифов будет зависеть от экономической ситуации и потребностей транспортной отрасли.

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