Отключение света в Черкасской области является плановой и временной мерой, направленной на улучшение качества услуг для общества.

Отключение света в Черкасской области произойдет в связи с плановыми ремонтными работами на электросетях, которые будут производиться для повышения надежности и безопасности электроснабжения, сообщает Politeka.

Это касается жителей Бабана Уманского района.

В течение трех дней — с 17 по 19 июня 2025 года — с 8:30 до 16:30 электроснабжение будет прекращено на улицах Мира и Покровской.

Жителей поселка Бабанка просят учесть эту информацию, подготовиться к временному отключению электроэнергии и принять необходимые меры для избежания неудобств. Особенно важно заранее сообщить соседям и знакомым, которые могут не иметь возможности прочитать это объявление самостоятельно, чтобы все жильцы были проинформированы.

Отключение света в Черкасской области является плановой и временной мерой, направленной на улучшение качества услуг для общества.

Украинцев просят заранее подготовиться к неудобствам: зарядить гаджеты и позаботиться о других делах, на которые может влиять наличие или отсутствие электроэнергии.

Также, жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности в отсутствие электроэнергии.

Следите за обновлениями и информацией от Бабанской общины для получения свежих новостей о возобновлении электроснабжения и будущих ремонтных работах.

Напомним, в Черкасской области подорожал проезд. С 1 июня в городе изменилась стоимость проезда в общественном транспорте: поездка в городских маршрутках обойдется в 15 гривен вместо 13. Такое решение принял исполнительный комитет Каневского городского совета на состоявшемся недавно заседании.

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