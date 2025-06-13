Робота для пенсіонерів в Україні є можливістю не лише отримувати дохід, а й зберігати соціальну активність і бути корисними суспільству.

Робота для пенсіонерів в Україні стає все доступнішою, повідомляє Politeka.

Компанії у великих містах відкривають вакансії з гнучким графіком і лояльними вимогами, що дозволяє людям поважного віку залишатися активними та працювати.

У Харкові пропонують вакансії водія-експедитора з зарплатою від 23 000 до 30 000 грн, майстра з ремонту холодильного обладнання від 20 000 грн та продавця з офіційним працевлаштуванням до 23 000 грн. Усі роботодавці готові співпрацювати з пенсіонерами.

У Миколаєві популярні пропозиції у мережі магазинів «Аврора», на виробництві PepsiCo та на складі, де можна отримати до 22 000 грн. Тут пропонують стабільний графік, офіційне оформлення та підтримку для ВПО і людей з інвалідністю.

У Запоріжжі шукають упаковників, охоронців та вантажників із зарплатою від 6 000 до 20 000 гривень. Робота не потребує великого досвіду, а навчання відбувається на місці.

Робота для пенсіонерів в Україні — це можливість не лише отримувати дохід, а й зберігати соціальну активність і бути корисними суспільству. Сучасні роботодавці цінують досвід і готові адаптувати умови праці під різні потреби.