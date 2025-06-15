Прогноз погоди в Україні на тиждень з 16 по 22 червня обіцяє більш-менш стабільну пору

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 16 по 22 червня склали синоптики та розкрили, що чекати повернення спеки найближчим часом не варто, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані декількох синоптичним сайтів.

Після короткого періоду справжньої літньої спеки Україну накрило похолодання, яке стане доволі затяжним. Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха склала прогноз погоди в Україні на тиждень з 16 по 22 червня. Вона прогнозує, що температура почне підвищуватися з понеділка - до +25 градусів вдень.

У північних та західних областях буде прохолодніше впродовж тижня, а на вихідних уже буде певне підвищення температури. На півдні буде трошки свіжіше, ніж було минулого тижня, але +30 градусів там точно не буде. Отже, температура у комфортних межах.

Метеорадар Ventusky теж зробили прогноз погоди в Україні на тиждень з 16 по 22 червня. У понеділок, близько полудня над західними областями України почне рухатися хвиля гарячого повітря.

З її приходом температура суттєво зросте. Протягом ночі ця повітряна маса пройде через значну частину території країни, принісши з собою справжню літню спеку.

У вівторок та середу вона охопить переважно лівобережні регіони — східні, центральні та південні області. Західні райони знову опиняться під впливом свіжого повітря та уникнуть різкого підвищення температури.

Варто зазначити, що метеорологічні радари можуть помилятись у точності прогнозів, особливо щодо швидкості переміщення повітряних мас. Остаточні дані про температурний режим стануть відомі ближче до вказаних дат.

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