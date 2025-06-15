Прогноз погоды в Украине на неделю с 16 по 22 июня обещает более-менее стабильное время.

Прогноз погоды в Украине на неделю с 16 по 22 июня составили синоптики и раскрыли, что ждать возвращения жары в ближайшее время не стоит, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные нескольких синоптических сайтов.

После короткого периода настоящей летней жары Украину накрыло похолодание, которое станет довольно затяжным. Синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха составила прогноз погоды в Украине на неделю с 16 по 22 июня. Она прогнозирует, что температура начнет повышаться с понедельника – до +25 градусов днем.

В северных и западных областях будет прохладнее в течение недели, а в выходные уже будет определенное повышение температуры. На юге будет немного свежее, чем было на прошлой, но +30 градусов там точно не будет. Следовательно, температура в комфортных пределах.

Метеорадар Ventusky тоже сделал прогноз погоды в Украине на неделю с 16 по 22 июня. В понедельник около полудня над западными областями начнет двигаться волна горячего воздуха.

С ее приходом температура значительно возрастет. В течение ночи эта воздушная масса пройдет через значительную часть территории страны, принеся с собой настоящую летнюю жару.

Во вторник и среду она охватит преимущественно левобережные регионы – восточные, центральные и южные области. Западные районы снова окажутся под влиянием свежего воздуха и избежат резкого повышения.

Следует отметить, что метеорологические радары могут ошибаться в точности прогнозов, особенно скорости перемещения воздушных масс. Окончательные данные о температурном режиме станут известны ближе к указанным датам.

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