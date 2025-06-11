Відключення світла в Одеській області відбувається в рамках регламентних технічних робіт, що мають на меті покращити якість енергопостачання.

Відключення світла в Одеській області заплановане на 12 червня у межах Южненської міської територіальної громади, повідомляє Politeka.

За інформацією АТ «ДТЕК Одеські електромережі», цього дня проводитимуться профілактичні роботи з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах. У зв’язку з цим мешканці деяких населених пунктів тимчасово залишаться без електроенергії.

Зокрема, з 08:00 до 17:00 12 червня 2025 року відключення заплановане у смт Нові Білярі та селі Григорівка. У обох населених пунктах електропостачання буде відсутнє на вулиці Чорноморська. Роботи є плановими та проводяться в рамках загальної стратегії з модернізації енергомереж.

У компанії закликають місцевих жителів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь підготуватися до знеструмлення.

Відключення світла в Одеській області відбувається в рамках регламентних технічних робіт, що мають на меті покращити якість енергопостачання та зменшити ризики аварій у майбутньому.

Після завершення робіт електропостачання буде відновлено автоматично без додаткових звернень. Про можливі зміни у графіку компанія повідомлятиме українців додатково через офіційні канали.

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