Місцевим мешканцям радять підготуватися та врахувати новий графік руху транспорту у Кривому Розі, тому розповідаємо, про що саме йдеться.

Новий графік руху транспорту у Кривому Розі торкнувся міських трамваїв, повідомляє Politeka.

Йдеться про маршрути №3 та №4, які щодня перевозять тисячі пасажирів з житлових районів до промислових об'єктів. У місті оновили час відправлення для обох напрямків як у будні, так і на вихідні.

Новий графік руху транспорту у Кривому Розі офіційно оприлюднили в місцевій спільноті. За оновленням стоїть комунальний перевізник, який і далі забезпечує безоплатні поїздки автобусами, тролейбусами та трамваями. Уточнення стосуються №3 та №4, обидва з яких стартують із вулиці Буковинської.

№3 рухається до вулиці Акціонерній. Перший рейс відправляється о 5:13, останній — о 17:04. У зворотному напрямку з Акціонерної він їде о 6:12, 7:38, 16:03 та 18:05. По дорозі — знайомі зупинки: Українська, Трампарк, Вітчизни, АМКР.

№4 курсує у бік ПАТ ПГЗК. Стартує з Буковинської о 5:15, потім о 7:01, 8:40, 16:05 і 18:12. У зворотному напрямку він їде о 4:42, а останній рейс відправляється о 17:34.

У міськраді закликають містян уважно ознайомитися зі змінами. Новий графік руху транспорту у Кривому Розі вже діє, тож пасажирам краще заздалегідь планувати свої поїздки. Якщо маршрути не підходять — варто передбачити запасний варіант. Це допоможе уникнути запізнень та інших неприємностей.

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