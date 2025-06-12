"Укрзалізниця" підготувала новий графік поїздів та запускає нові маршрути, щоб люди могли без проблем планувати поїздки у період підвищеного попиту.

Новий графік поїздів почав діяти з початком літа в багатьох регіонах україни, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті компанії інформують, що щороку влітку мають більше пересувань, тому підкріплюють її додатковими пасажирськими складами.

Новий графік поїздів передбачає 18 додаткових пар рейсів. Частина з них уже з’явилася в системі, решту оголосять трохи згодом. За словами представників УЗ, основна мета змін полягає у тому, щоб надати змогу кожному дістатись у потрібне місце. Це може бути подорож до родичів, відпустка чи просто поїздка за враженнями.

Серед нових напрямків є №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ. Один з найдовших маршрутів країни простягається на 1358 км і буде курсувати через день. Він охоплює нічне та денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, а також між Києвом і Краматорськом.

До нового графіка поїздів також увійшов №220/219 Київ — Дніпро, який підсилить денні рейси між цими містами. Відправлення зі столиці о 14:35 з прибуттям у Дніпро о 21:26. У зворотному напрямку він вирушатиме о 08:36.

Окрім цього, Інтерсіті №765/764 Київ — Одеса розпочне курсування з 27 червня зі столиці і з 28 числа з Одеси. Їздитиме 6 разів на тиждень. УЗ також запускає Інтерсіті+ №736/735 для нічного сполучення між столицею та Дніпром. Його розклад дозволяє зручно дістатися з одного міста в інше до ранку.

Квитки, як і раніше, можна купити за 20 днів до поїздки, наголошують у компанії. Для цього можна скористатися сайтом, додатком або ж прийти до каси на вокзалі.

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