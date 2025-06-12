"Укрзализныця" подготовила новый график поездов и запускает новые маршруты, чтобы люди могли без проблем планировать поездки в период повышенного спроса.

Новый график поездов начал действовать с началом лета во многих регионах Украины, сообщает Politeka.

На официальном сайте компании информируют, что ежегодно летом больше передвижений, поэтому подкрепляют ее дополнительными пассажирскими составами.

Новый график поездов предполагает 18 дополнительных пар рейсов. Часть из них уже появилась в системе, остальные объявят чуть позже. По словам представителей УЗ, основная цель изменений состоит в том, чтобы предоставить каждому возможность добраться в нужное место. Это может быть путешествие к родственникам, отпуск или просто путешествие по впечатлениям.

Среди новых направлений №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск. Один из самых длинных маршрутов страны простирается на 1358 км и будет курсировать через день. Он включает ночное и дневное сообщение между Ивано-Франковском и Киевом, а также между Киевом и Краматорском.

В новый график поездов также вошел №220/219 Киев — Днепр, который усилит дневные рейсы между этими городами. Отправление из столицы в 14:35 по прибытию в Днепр в 21:26. В обратном направлении он отправится в 08:36.

Кроме этого, Интерсити №765/764 Киев - Одесса начнет курсирование с 27 июня из столицы и с 28 числа из Одессы. Ездить 6 раз в неделю. УЗ также запускает Интерсити+ №736/735 для ночного сообщения между столицей и Днепром. Его рассписание позволяет удобно добраться из одного города в другой до утра.

Билеты по-прежнему можно купить за 20 дней до поездки, отмечают в компании. Для этого можно воспользоваться сайтом, приложением или же прийти в кассу на вокзале.

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