Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області викликало справжній резонанс серед місцевих жителів, адже це вдарило по гаманцях.

Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області торкнулося не лише облцентру, а й деяких населених пунктів в регіоні, повідомляє Politeka.

На початку 2025 року подорожчання проїзду у Дніпропетровській області торкнулося як міських, так і міжміських маршрутів у Кам'янському. Перевізники пояснюють підвищення тарифів просто: ціни на пальне, запчастини та обов’язкове страхування стрімко підскочили.

Через це пасажири змушені платити більше. Наприклад, маршрут № 100, що з’єднує Кам’янське і облцентр, виріс у вартості із 50 до 60 гривень. Аналогічно змінився тариф і на маршруті № 215, а популярний рейс із кар’єру «Мир» до дніпровського цирку тепер коштує 70, замість 60.

Причини такого подорожчання проїзду у Дніпропетровській області автоперевізники пояснюють різким ростом цін на запчастини, збільшенням податків, а також суттєвим ростом страхування. За новими правилами, що почали діяти з 1 січня 2025 року, страхування одного автобуса на півроку обходиться у суму не менше восьми тисяч.

Водночас у самому облцентрі тарифи на громадський транспорт теж змінилися. Востаннє ціни піднімали влітку 2022 року, коли дизельне паливо буквально зникло з заправок, а його вартість злетіла вгору. Зараз максимальна ціна за квиток в автобусах становить 20, а у метро і трамваях — 10, згідно з офіційною інформацією міської ради.

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