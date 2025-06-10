Подорожание проезда в Днепропетровской области затронуло не только облцентр, но и некоторые населенные пункты в регионе, сообщает Politeka.

В начале 2025 года подорожание проезда в Днепропетровской области затронуло как городские, так и междугородние маршруты в Каменском. Перевозчики объясняют повышение тарифов просто: цены на горючее, запчасти и обязательное страхование стремительно подскочили.

Поэтому пассажиры вынуждены платить больше. К примеру, маршрут № 100, соединяющий Каменское и облцентр, вырос в стоимости с 50 до 60 гривен. Аналогично изменился тариф и на маршруте № 215, а популярный рейс из карьера «Мир» в днепровский цирк теперь стоит 70 вместо 60.

Причины такого подорожания проезда в Днепропетровской области автоперевозчики объясняют резким ростом цен на запчасти, увеличением налогов, а также значительным ростом страхования. По новым правилам, начавшим действовать с 1 января 2025 года, страхование одного автобуса на полгода обходится в сумму не менее восьми тысяч.

В то же время в самом облцентре тарифы на общественный транспорт тоже изменились. Последний раз цены поднимали летом 2022 года, когда дизельное топливо буквально исчезло из заправок, а его стоимость взлетела вверх. Сейчас максимальная цена за билет в автобусах составляет 20, а в метро и трамваях – 10, согласно официальной информации городского совета.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Також Politeka писала, Графики отключения света в Днепре и области на неделю с 28 апреля по 4 мая: срочное предупреждение.