Подорожчання проїзду стало однією з найгостріших тем початку року, адже це торкнулося мешканців багатьох регіонів.

Подорожчання проїзду стосується як великих міст, так і невеликих населених пунктів, повідомляє Politeka.

Люди в усіх куточках країни все частіше перераховують витрати на щоденні поїздки, адже подорожчання проїзду б’є по гаманцю не на жарт.

Нові тарифи вже діють у Київській, Львівській та Сумській областях. У Київській, зокрема в Обухові та навколишніх селах, підняття цін відбулося ще 6 лютого. Йдеться про маршрути, які обслуговує ТОВ «Обухівтранс». Зараз поїздка з Українки чи Обухова до столичних Видубичів обійдеться в 70 гривень.

Перевізник пояснює зміну вартості квитків класичною сумішшю причин: пальне росте в ціні, запчастини — теж, плюс підвищення мінімальних зарплат. Не минуло подорожчання проїзду і міжміських маршрутів. Наприклад, квиток із Долини до Києва тепер коштує 115 гривень. А з Обухова до того ж Києва — 45.

Окрім цього, на Львівщині на приміські та міжміські маршрути ціни зросли в середньому на 15–20 відсотків. Найдешевший квиток нині — 30 грн. Особливо це відчули пасажири Кам’янка-Бузького та Стрийського напрямків. Приміром, поїздка із Жовтанців до Львова тепер обійдеться у 50, хоча раніше коштувала 40.

На Сумщині теж не обійшлося без змін. У Глухові місцева влада затвердила нові тарифи з 1 травня. Перевізники Дмитренко та Буйда звернулися до міськради з проханням переглянути ціни через економічну ситуацію. Влада підтримала прохання. Відтак, маршрут №6 від Шевченка до Путивльської коштує 15, а для школярів — 10. Така ж вартість і на №8-П із Сліпорода до центру міста.

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