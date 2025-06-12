Подорожание проезда стало одной из острейших тем начала года, ведь это коснулось жителей многих регионов.

Подорожание проезда касается как крупных городов, так и небольших населённых пунктов, сообщает Politeka.

Люди во всех уголках страны все чаще перечисляют расходы на ежедневные поездки, ведь подорожание проезда бьет по кошельку нешуточную.

Новые тарифы уже работают в Киевской, Львовской и Сумской областях. В Киевской, в частности в Обухове и окрестных селах, повышение цен произошло еще 6 февраля. Речь идет о маршрутах, обслуживаемых ООО «Обуховтранс». Сейчас поездка из Украинки или Обухова в столичные Выдубичи обойдется в 70 гривен.

Перевозчик объясняет изменение стоимости билетов классической смесью причин: горючее растет в цене, запчасти — тоже плюс повышение минимальных зарплат. Не прошло подорожание проезда и междугородных маршрутов. К примеру, билет из Долины в Киев теперь стоит 115 гривен. А из Обухова в тот же Киев — 45.

Кроме того, во Львовской области на пригородные и междугородные маршруты цены выросли в среднем на 15–20 процентов. Самый дешевый билет сейчас – 30 грн. Особенно это почувствовали пассажиры Каменка-Бугского и Стрыйского направлений. К примеру, поездка из Жовтанцев во Львов теперь обойдется в 50, хотя раньше стоила 40.

В Сумской области тоже не обошлось без изменений. В Глухове местные власти утвердили новые тарифы с 1 мая. Перевозчики Дмитренко и Буйда обратились в горсовет с просьбой пересмотреть цены из-за экономической ситуации. Власти поддержали просьбу. Следовательно, маршрут №6 от Шевченко до Путивльской стоит 15, а для школьников — 10. Такая же стоимость и на №8-П из Слипорода в центр города.

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