Подорожчання проїзду в Київській області знову стало темою гарячих розмов серед пасажирів, тож розповідаємо, кого це стосується.

Подорожчання проїзду в Київській області не оминуло тих, хто щодня користується приміськими маршрутками в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Найбільше подорожчання проїзду в Київській області відчули жителі Обухова, Українки та ближніх сіл. Квиток для них тепер коштує значно більше, а перевізники лише розводять руками. Кажуть, що ситуація критична і вибору, мовляв, просто немає.

Ще від 6 лютого на маршрутах ТОВ «Обухівтранс» діють нові тарифи. Поїздка з Українки або Обухова до Видубичів обійдеться у сімдесят гривень. На міжміських маршрутах теж зросли суми. Наприклад, з Долини до столиці тепер доведеться викласти аж 115 грн.

Водії наголошують, що це не чиясь забаганка, а відповідь на реалії воєнного часу. Все навколо дорожчає. Пальне, деталі, страховки, навіть електрика. Тримати старі ціни означало б одне — поступово скорочувати маршрути.

У перевізників немає запасного плану. Якщо не підвищувати тарифи, доведеться скасовувати рейси або повністю зупинити роботу. Голова Асоціації перевізників нашого регіону Олексій Павленко вважає, що поступове зростання було б логічнішим. Наприклад, по десять гривень щороку. Але зараз тримати довоєнний тариф уже нереально.

Ціни востаннє переглядали ще у 2022 році. З того часу собівартість злетіла у кілька разів, а тариф залишався без змін. Тож подорожчання проїзду в Київській області стало вимушеною реальністю, яка поки що лише набирає обертів.

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