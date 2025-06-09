Подорожание проезда в Киевской области снова стало темой горячих разговоров среди пассажиров, поэтому рассказываем, кого это касается.

Подорожание проезда в Киевской области не обошло тех, кто каждый день пользуется пригородными маршрутками в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Наибольшее подорожание проезда в Киевской области ощутили жители Обухова, Украинки и ближних сел. Билет для них теперь стоит гораздо больше, а перевозчики только разводят руками. Говорят, что ситуация критична и выбора, мол, просто нет.

Еще с 6 февраля на маршрутах ООО "Обуховтранс" действуют новые тарифы. Поездка из Украинки или Обухова в Выдубичи обойдется в семьдесят гривен. На междугородных маршрутах тоже выросли суммы. Например, из Долины в столицу теперь придется выложить 115 грн.

Водители подчеркивают, что это не чья-то прихоть, а ответ на реалии военного времени. Все вокруг дорожает. Горючее, детали, страховки, даже электричество. Держать старые цены означало бы одно — постепенно сокращать маршруты.

У перевозчиков нет запасного плана. Если не повышать тарифы, придется упразднять рейсы или полностью остановить работу. Председатель Ассоциации перевозчиков нашего региона Алексей Павленко считает, что постепенный рост был бы более логичным. К примеру, по десять гривен ежегодно. Но сейчас держать довоенный тариф уже нереально.

Цены в последний раз пересматривались еще в 2022 году. С этого времени себестоимость взлетела в несколько раз, а тариф оставался без изменений. Поэтому подорожание проезда в Киевской области стало вынужденной реальностью, которая пока только набирает обороты.

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