Прогноз погоди в Україні на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє контрастну неділю зі спекою та прохолодними днями

Прогноз погоди в Україні на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє спекотну погоду в деяких регіонах, а в інших може піти навіть дождь, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані декількох синоптичним сайтів.

За прогнозами сайту Wisemeteo, прогноз погоди в Україні на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє нестабільні дні у плані температур — прохолодна погода чергуватиметься з потепліннями. Справжнє літнє тепло, хоч і не надто інтенсивне, прогнозується 9–11 червня.

Наступного тижня, в більшості регіонів країни очікується переважно ясна та сонячна погода, помірний вітер і комфортна денна температура — в межах +26…+28°C. Ночами повітря охолоджуватиметься до +15…+19°C, що створює ідеальні умови для вечірніх прогулянок і подорожей.

Водночас сервіс Ventusky прогнозує, що 9, 10 та 11 числа у багатьох областях повітря може прогрітися до +35°C і вище. Наприклад, у західних та північних регіонах денна температура може бути значно нижчою — близько +20°C, тоді як у центральних, південних і східних областях спека може сягати +38°C.

Укргідрометцентр також склав прогноз погоди в Україні на тиждень з 9 по 15 червня. За їх даними, на переважній частині території України періодично йтимуть дощі, які пом’якшуватимуть спекотну погоду. Проте в південних регіонах не варто очікувати опадів - там триматиметься посушлива пора.

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