Прогноз погоды в Украине на неделю с 9 по 15 июня обещает контрастное воскресенье с жарой и прохладными днями

Прогноз погоды в Украине на неделю с 9 по 15 июня обещает жаркую погоду в некоторых регионах, а в других может пойти дождь, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные нескольких синоптических сайтов.

По прогнозам сайта Wisemeteo, прогноз погоды в Украине на неделю с 9 по 15 июня обещает нестабильные дни в плане температур — прохлада будет чередоваться с потеплениями. Настоящее летнее тепло, хоть и не слишком интенсивное, прогнозируется 9-11 июня.

На следующей неделе в большинстве регионов страны ожидается преимущественно ясная и солнечная седмица, умеренный ветер и комфортная дневная температура — в пределах +26…+28°C . По ночам воздух будет охлаждаться до +15…+19°C , что создает идеальные условия для вечерних прогулок и путешествий.

В то же время сервис Ventusky прогнозирует, что 9, 10 и 11 числа во многих областях воздух может прогреться до +35°C и выше. Например, в западных и северных регионах дневная температура может быть значительно ниже — около +20°C , тогда как в центральных, южных и восточных областях жара может достигать +38°C .

Укргидрометцентр также составил прогноз погоды в Украине на неделю с 9 по 15 июня. По их данным, на подавляющей части территории Украины будут периодически идти дожди, которые будут смягчать жаркий период. Однако в южных регионах не стоит ожидать осадков - там будет держаться засушливая пора.

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