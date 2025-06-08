Синоптики склали прогноз погоди в Одесі на тиждень з 9 по 15 червня та розкрили, що буде в ці дні літа.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 9 по 15 червня зробили синоптики та розповіли, якими погодними умовами супроводжуватиметься цей період, передає Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 9 по 15 червня. Тиждень розпочнеться з теплої погоди. У понеділок, 9-ого числа: вранці небо буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +21 до +29°C.

Вівторок, 10.06: не прогнозується жодної хмаринки. Дождів не спостерігатиметься. Денна температура сягне +26°C.

У середу, 11.06: прогнозують температуру в межах від +20 до +29°C. Не буде жодної хмаринки. Без опадів.

У четвер, 12.06: синоптики обіцяють від 19 до 28 градусів зі знаком "+". Хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без дождів.

В п'ятницю 13-ого: небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Стопчики термометрів піднімуться до +27 градусів.

В суботу 14-ого числа: температура протримається на рівні +28 градусів. Хмари не затьмарять небо до кінця дня. Дождів не прогнозують.

Неділя 15.06: очікується ясне небо. Без опадів. Протримається +17 до +28. Отже прогноз погоди в Одесі на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє спеку без неприємних сюрпризів.

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