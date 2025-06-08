Синоптики составили прогноз погоды в Одессе на неделю с 9 по 15 июня и раскрыли, что будет в эти дни лета.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 9 по 15 июня сделали синоптики и рассказали, каким погодным условиям будет сопровождаться этот период, передает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю с 9 по 15 июня. Неделя начнется в теплую погоду. В понедельник, 9 числа : утром небо будет ясным, и будет оставаться таким почти весь день, а вечером его затянут облака. Без осадков. Столбики термометров будут колебаться от +21 до +29°C.

Вторник, 10.06: не прогнозируется ни одной тучи. Дождей не будет. Днем температура поднимется к 27°C.

В среду, 11.06: прогнозируют температуру в пределах от +20 до +29°C. Не будет ни одного облака. Без осадков.

В четверг, 12:06: синоптики обещают от 19 до 28 градусов со знаком "+". Облака на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Без дождей.

В пятницу тринадцатого: небосвод будет ясным до самого завершения дня. Без осадков. Стопчики термометров поднимутся до +27 градусов.

В субботу 14 числа: температура продержится на уровне +28 градусов. Облака не омрачят небо до конца дня. Дожди не прогнозируют.

Воскресенье 15:06: ожидается ясное небо. Без осадков. Продержится +17 до +28. Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю с 9 по 15 июня обещает жару без неприятных сюрпризов.

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