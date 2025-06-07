Ціни на ранні овочі знижуються, проте в той самий час подорожчання продуктів набирає обертів у іншому сегменті.

Подорожчання продуктів в українських містах найбільше торкнулося фруктів та ягід, повідомляє Politeka.

Аналітики EastFruit інформують, що подорожчання продуктів позначилося на полуниці та черешні, які б'ють по гаманцях звичайних українців. Причини таких цінових рекордів різні: від погоди до вартості логістики.

В той же час, на ринку овочів спостерігається цілком зворотна тенденція. Масовий врожай змусив виробників знижувати цінники. Огірки за тиждень подешевшали майже на чверть. Рання картопля, яка ще кілька днів тому коштувала до 65 гривень, зараз подекуди продається вдвічі дешевше.

Так само впала ціна на капусту. Салатний кошик сьогодні виглядає куди привабливіше, ніж у травні. Але одночасно з цим набирає сили подорожчання продуктів, коли мова заходить про ягоди. Найяскравіший приклад — полуниця. Незважаючи на збільшення її кількості на ринку, цінник залишається високим.

У деяких областях весняні заморозки знищили до 85 відсотків ягід, тому попит значно перевищує пропозицію. Виробники не поспішають опускати вартість, бо втрати великі, а витрати на вирощування стали ще більшими. Схожа ситуація і з черешнею. Вона тільки з’явилася, а вже коштує до 200 грн.

Це рекорд за останні десять років. Аналітики наголошують, що така стартова ціна обумовлена як низьким урожаєм, так і загальним підвищенням вартості вирощування. Не залишилися осторонь і яблука. Їхні цінники також зростають, адже торішні запаси майже вичерпані, а новий товар ще не надійшов.

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