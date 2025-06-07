Цены на ранние овощи снижаются, однако в то же время подорожание продуктов набирает обороты в другом сегменте.

Подорожание продуктов в украинских городах больше всего коснулось фруктов и ягод, сообщает Politeka.

Аналитики EastFruit информируют, что подорожание продуктов сказалось на клубнике и черешне, которая бьет по кошелькам обычных украинцев. Причины таких ценовых рекордов разные: от погоды до стоимости логистики.

В то же время, на рынке овощей наблюдается вполне обратная тенденция. Массовый урожай заставил производителей снижать ценники за неделю подешевели почти на четверть. Ранний картофель, который еще несколько дней назад стоил до 65 гривен, сейчас кое-где продается вдвое дешевле.

Так же упала цена на капусту. Салатная корзина сегодня выглядит куда более привлекательно, чем в мае. Но одновременно с этим набирает силу подорожание продуктов, когда речь заходит о ягодах. Самый яркий пример – клубника. Несмотря на увеличение его количества на рынке, ценник остается высоким.

В некоторых областях весенние заморозки уничтожили до 85% ягод, поэтому спрос значительно превышает предложение. Производители не спешат опускать стоимость, потому что потери велики, а затраты на выращивание стали еще больше. Похожая ситуация и с черешней. Она только появилась, а уже стоит до 200 грн.

Это рекорд за последние десять лет. Аналитики подчеркивают, что подобная стартовая цена обусловлена ​​как низким урожаем, так и общим повышением стоимости выращивания. Не остались в стороне и яблоки. Их ценники тоже растут, ведь прошлогодние запасы почти исчерпаны, а новый товар еще не поступил.

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