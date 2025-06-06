Дефіцит продуктів найвідчутнішим буде для сезонних обвочів та фруктів, які цьогоріч можуть бути значно дорожчими, повідомляє Politeka.
Після квітневих морозів, які вдарили саме в момент цвітіння, ситуація на полях і в садах виглядає тривожною. На Дніпропетровщині садовини просто не впізнати, стан дерев невтішний. Через це яблука, груші, вишні та слива можуть добряче вдарити по гаманцю.
У Кіровоградській області постраждали розсада томатів і огірків, а погодні умови ускладнили обробку полів. Місцеві фермери вже готуються до зниженого врожаю, що потягне за собою дефіцит продуктів.
Схожа картина і на Півдні. У Херсонській та Миколаївській областях, де морози припали на критичний період для рослин, зафіксовано серйозні втрати. Постраждала й Запорізька область. У Полтаві замерзла не тільки капуста, а й виноград, полуниця, троянди та навіть редиска. А на Житомирщині вимерзла малина.
Все це разом, кажуть експерти, дає підстави говорити про можливий дефіцит продуктів. За словами голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, особливо постраждали плодові з кісточками, зокрема абрикоси та персики. І хоча яблука та груші витримали трохи краще, загальна картина залишається невтішною.
Цінники на фрукти вже найближчим часом можуть поповзти вгору. Прогнозується зростання до 30 відсотків. Це торкнеться не тільки абрикосів і персиків, а й полуниці, черешні, вишні.
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