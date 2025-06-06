Через неочікувані й доволі сильні заморозки навесні частина українського врожаю постраждала настільки, що вже зараз експерти говорять про дефіцит продуктів.

Дефіцит продуктів найвідчутнішим буде для сезонних обвочів та фруктів, які цьогоріч можуть бути значно дорожчими, повідомляє Politeka.

Після квітневих морозів, які вдарили саме в момент цвітіння, ситуація на полях і в садах виглядає тривожною. На Дніпропетровщині садовини просто не впізнати, стан дерев невтішний. Через це яблука, груші, вишні та слива можуть добряче вдарити по гаманцю.

У Кіровоградській області постраждали розсада томатів і огірків, а погодні умови ускладнили обробку полів. Місцеві фермери вже готуються до зниженого врожаю, що потягне за собою дефіцит продуктів.

Схожа картина і на Півдні. У Херсонській та Миколаївській областях, де морози припали на критичний період для рослин, зафіксовано серйозні втрати. Постраждала й Запорізька область. У Полтаві замерзла не тільки капуста, а й виноград, полуниця, троянди та навіть редиска. А на Житомирщині вимерзла малина.

Все це разом, кажуть експерти, дає підстави говорити про можливий дефіцит продуктів. За словами голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, особливо постраждали плодові з кісточками, зокрема абрикоси та персики. І хоча яблука та груші витримали трохи краще, загальна картина залишається невтішною.

Цінники на фрукти вже найближчим часом можуть поповзти вгору. Прогнозується зростання до 30 відсотків. Це торкнеться не тільки абрикосів і персиків, а й полуниці, черешні, вишні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпрі: відомо про проблеми з врожаєм, знищили заморозки і посуха

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.