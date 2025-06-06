Из-за неожиданных и довольно сильных заморозков весной часть украинского урожая пострадала настолько, что уже сейчас эксперты говорят о дефиците продуктов.

Дефицит продуктов наиболее ощутим будет для сезонных овощей и фруктов, которые в этом году могут быть значительно дороже, сообщает Politeka.

После апрельских морозов, ударивших именно в момент цветения, ситуация на полях и в садах выглядит тревожной. На Днепропетровщине фрукты просто не узнать, состояние деревьев неутешительное. Поэтому яблоки, груши, вишни и слива могут сильно ударить по кошельку.

В Кировоградской области пострадали рассада томатов и огурцов, а погодные условия усложнили обработку полей. Местные фермеры уже готовятся к пониженному урожаю, что повлечет за собой дефицит продуктов.

Похожая картина и на Юге. В Херсонской и Николаевской областях, где морозы пришлись на критический период для растений, отмечены серьезные потери. Пострадала и Запорожская область. В Полтаве замерзла не только капуста, но и виноград, клубника, розы и даже редис. А в Житомирской области вымерзла малина.

Все это вместе, говорят эксперты, дает основания говорить о возможном дефиците продуктов. По словам главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, особенно пострадали плодовые с косточками, в частности, абрикосы и персики. И хотя яблоки и груши выдержали получше, общая картина остается неутешительной.

Ценники на фрукты в ближайшее время могут поползти вверх. Прогнозируется рост до 30 процентов. Это коснется не только абрикосов и персиков, но и клубники, черешни, вишни.

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