Щоб змінити спосіб отримання пенсії чи соціальних виплат для ВПО в Дніпропетровській області, потрібно зробити кілька простих кроків

Виплати для ВПО в Дніпропетровській області продовжать виплачуватись українцям, проте тепер переселенці мають можливість отримати їх у новому місці, повідомляє politeka.net.

«Укрпошта» розширила спектр послуг для внутрішньо переміщених осіб.

Відтепер усі переселенці, незалежно від дати отримання статусу, можуть отримувати пенсії та інші державні виплати для ВПО в Дніпропетровській області у будь-якому поштовому відділенні.

Це стало можливим завдяки ухваленню Постанови Кабінету Міністрів №299, яка набула чинності 20 березня 2025 року. Раніше така можливість була доступна лише для переселенців, які зареєструвалися після 2022 року. Тепер же обмеження знято, і отримати допомогу через «Укрпошту» можуть усі категорії переселенців.

Щоб змінити спосіб отримання пенсії чи соціальних виплат для ВПО в Дніпропетровській області, потрібно зробити кілька простих кроків:

звернутися до найближчого відділення «Укрпошти» або викликати листоношу додому;

заповнити відповідну заяву — у цьому допоможе працівник пошти;

додати копії необхідних документів: паспорта, ідентифікаційного коду (РНОКПП), довідки переселенців та пенсійного посвідчення. Усі копії мають бути завірені;

передати пакет документів до Пенсійного фонду — ця послуга надається безкоштовно.

Варто пам’ятати, що нарахування здійснюються за фактичною адресою проживання, яка повинна бути внесена до бази даних Пенсійного фонду. Тому перед поданням документів варто переконатися в актуальності цих даних.

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