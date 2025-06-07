Чтобы изменить способ получения пенсии или социальных выплат для ВПЛ в Днепропетровской области, нужно сделать несколько простых шагов

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области продолжат выплачиваться украинцам, однако теперь у переселенцев есть возможность получить их в новом месте, сообщает politeka.net.

"Укрпочта" расширила спектр услуг для внутренне перемещенных лиц.

Теперь все переселенцы, независимо от даты получения статуса, могут получать пенсии и другие государственные выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области в любом почтовом отделении.

Это стало возможным благодаря принятию Постановления Кабинета Министров №299, которое вступило в силу 20 марта 2025 года. Ранее такая возможность была доступна только для переселенцев, зарегистрированных после 2022 года. Теперь же ограничение снято, и получить помощь через Укрпочту могут все категории.

Чтобы изменить способ получения пенсии или социальных выплат для ВПЛ в Днепропетровской области, нужно сделать несколько простых шагов:

обратиться в ближайшее отделение «Укрпочты» или вызвать почтальона домой;

заполнить соответствующее заявление - в этом поможет работник почты;

добавить копии необходимых документов: паспорта, идентификационного кода (РНОКПП), справки переселенцев и пенсионного удостоверения. Все копии должны быть заверены;

передать пакет документов в Пенсионный фонд — эта услуга предоставляется бесплатно.

Следует помнить, что начисление производится по фактическому адресу проживания, который должен быть внесен в базу данных Пенсионного фонда. Поэтому перед представлением документов следует убедиться в актуальности этих данных.

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